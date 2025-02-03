Глава евродипломатии заявила о подготовке к «торговой войне» с США

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю. Так она прокомментировала намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары, передает «Европейская правда».

«Конечно, со своей стороны мы тоже готовимся… В торговых войнах нет победителей. Если бы США и ЕС начали торговую войну, то единственный, кто обрадовался бы этому, – это Китай. Мы очень взаимосвязаны. Нам необходима Америка, а мы — Америке», — сказала Каллас.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

До этого телеканал Sky News писал, что введение торговых пошлин против Мексики, Канады и Китая может стать лишь первым экспансионистским шагом президента США Дональда Трампа, поскольку он действительно выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Трамп может захватить Канаду и Гренландию, считают авторы материала.

Ранее Путин заявил, что европейские элиты будут «помахивать хвостиком» перед Трампом.