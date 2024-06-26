Власти Украины назвали манипуляцией обсуждения коррупции в стране

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Интересно то, как часто борьба с коррупцией на Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду, и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура», — написал Ермак.

По словам главы офиса украинского лидера, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, поскольку «иначе может потеряться смысл их работы». Он отметил, что граждане, распространяющие тезисы об Украине, как о самом коррумпированном государстве, работают не в интересах страны, а ради собственной выгоды.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что открыла уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании «Укрэнерго» по обвинению в злоупотреблении властью. По данным украинской спецслужбы, подозреваемый чиновник весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости.

25 июня сотрудники антикоррупционной прокуратуры на Украине задержали мэра города Мукачева Закарпатской области Андрея Балогу и главу Мукачевского районного совета Михаила Ланьо.

Ранее замгенпрокурора Украины Вербицкого отстранили от должности из-за коррупции.