Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него — это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», — написала Захарова.

Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться.

До этого Зеленский выразил мнение, что Украине не стоило отказываться от своего ядерного арсенала, ссылаясь на Будапештский меморандум, который, по его словам, не был соблюден ни Россией, ни Западом.

Ранее Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые, находящиеся под контролем России.