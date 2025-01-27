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Зеленский назвал абсурдным решение Украины отдать ядерное оружие

Зеленский заявил, что Украине не следовало отдавать ядерное оружие
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Kevin Lamarque/Reuters

Украине не следовало отдавать ядерное оружие. Об этом в интервью итальянскому изданию Il Foglio заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил мнение, что стране не следовало отказываться от своего ядерного арсенала, ссылаясь на Будапештский меморандум, который, по его словам, не был соблюден ни Россией, ни Западом.

«То, что мы отдали ядерное оружие, было абсурдным и совершенно нелогичным», — сказал Зеленский.

Подобное заявление Зеленский сделал в начале декабря прошлого года. Тогда президент Украины заявил, что Будапештский меморандум, дававший гарантии безопасности Украине со стороны России и других стран, не работал все десять лет российско-украинского конфликта.

Будапештский меморандум являлся завершением международных переговоров на тему советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ обозначал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

Ранее на Украине рассказали, чего боится Зеленский.

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