Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые, находящиеся под контролем России

Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые в отошедших РФ регионах
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что значительные запасы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, расположены на неподконтрольных Киеву территориях. Его слова передает «РБК-Украина».

«Действительно, на неподконтрольных территориях находятся значительные объемы наших полезных ископаемых», — заявил Зеленский после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина планирует поднять вопрос Запорожской АЭС на первой встрече с Россией в «дипломатическом формате».

До этого Зеленский заявил, что желание президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы является справедливым.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами