Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые, находящиеся под контролем России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что значительные запасы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, расположены на неподконтрольных Киеву территориях. Его слова передает «РБК-Украина».

«Действительно, на неподконтрольных территориях находятся значительные объемы наших полезных ископаемых», — заявил Зеленский после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина планирует поднять вопрос Запорожской АЭС на первой встрече с Россией в «дипломатическом формате».

До этого Зеленский заявил, что желание президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы является справедливым.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.