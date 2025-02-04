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В Белом доме отказались раскрывать возможное место встречи Путина и Трампа

Майк Уолц: США не готовы говорить о предполагаемом месте встречи Трампа и Путина
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Белый дом пока не готов говорить как о возможной площадке для встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, так и о прогрессе в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Поразительно то, что половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну <...>. Мы получаем всевозможные отклики, но сегодня у меня нет ничего, что можно было бы подтвердить или раскрыть», — сказал Уолц.

Тему выбора площадки для встречи Путина и Трампа Уолц комментировать отказался и посоветовал относиться к подобным сообщениям с осторожностью.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не встретились.

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