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Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах

Зеленский: желание Трампа получить редкоземельные металлы Украины справедливо
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Reuters

Желание президента США Дональда Трампа получить украинские редкоземельные металлы является справедливым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

«Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые. — ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», — отметил Зеленский.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине.

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