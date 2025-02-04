Политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп относится к вооруженному конфликту на Украине как к бизнесу. Об этом в ходе интервью для газеты «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он выразил уверенность, что американские власти больше не верят в способность Киева одержать победу. При этом, по словам эксперта, Вашингтон стремится получить некую материальную выгоду от поддержки украинского руководства и армии.

«Для Трампа война — это бизнес», — подчеркнул Рар.

В то же время политолог отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается «руководствоваться моралью» при решении украинского конфликта. Как сказал эксперт, глава немецкого правительства считает, что в настоящее время Киев отстаивает свободу всех европейских государств.

По этой причине Шольц выступает за безвозмездные поставки вооружений в зону боевых действий, пояснил Рар. Он добавил, что политики в странах Европы продолжают «наивно верить» в успех Украины.

3 февраля американский лидер заявил, что США готовы продолжить поддерживать Украину, но при одном условии. Оно заключается в предоставлении Вашингтону доступа к редкоземельным ресурсам, которые имеются в распоряжении Киева.

Комментируя ситуацию, Шольц раскритиковал Трампа за эту инициативу. Он назвал «эгоистичными и эгоцентричными» попытки использовать ресурсы Украины для финансирования ее армии.

Ранее на Украине сообщили об утрате большей части территорий, на которых находятся месторождения редкоземельных металлов.