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Ермак рассказал о разговоре с Уолтцем

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о разговоре с Майклом Уолтцем
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в своих социальных сетях о своем первом телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

«Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины», — заявил он.

Ермак также заявил Уолтцу, что поддержка союзников Украины, прежде всего США, остается критически важной.

«Отдельно подняли вопросы организации личного контакта между президентами Украины и США в ближайшее время», — отметил Ермак.

Во вторник, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его офиса уже есть «рабочие даты», когда «американская команда» приедет в Киев. Об этом он рассказал после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году.

Ранее Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах.

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