Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о наличии дат, когда делегация из США приедет в Киев

Зеленский: у нас есть рабочие даты, когда приедет американская команда
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его офиса уже есть «рабочие даты», когда «американская команда» приедет в Киев. Об этом он рассказал после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает украинское издание «Страна».

«У главы офиса президента был разговор с Уолтцем и с Келлогом. <...> У нас есть уже рабочие даты, когда приедет американская команда. Сейчас согласовываются даты и состав, мы ждем команды», — сказал Зеленский.

Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. Однако она отметила, что если команда президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

До этого специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Ранее российская разведка назвала примерные сроки проведения выборов на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами