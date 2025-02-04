Трамп назвал сроки восстановления сектора Газа

Reuters: Трамп считает, что на восстановление сектора Газа может уйти до 15 лет

Американский президент Дональд Трамп предполагает, что на восстановление разрушенных построек в секторе Газа уйдет 10–15 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что президент США считает Газу непригодной для жизни и подчеркивает, что заставлять людей там жить — «бесчеловечно». Также он называл эту палестинскую территорию «местом сноса».

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

4 февраля стартовали переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе.

Ранее в России узнали о проблемах в реализации заключенной между ХАМАС и Израилем сделки.