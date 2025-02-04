Госсекретарь США высказался о судьбе Канады

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ведет переговоры о присоединении Канады в качестве нового штата. Его слова передает Fox News.

Отвечая на вопрос о заявлениях Дональда Трампа о том, что Канада должна стать новым штатом, Рубио пояснил, что Вашингтон сосредоточен на введении новых тарифов, поскольку президент считает несправедливой торговлю между странами.

«Ну, мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом», – сказал Рубио.

В то же время он заметил, что вопрос тарифов «повлияет на отношения между странами». Соединенные Штаты и Канада «остаются и всегда будут соседями», подчеркнул госсекретарь.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

4 февраля стало известно, что Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее на Западе предостерегли Трампа от одного действия на Украине.