Лавров назвал разворот политики России на Запад в 90-е годы ошибкой

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Руководство РФ после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка», — сказал он.

На данный момент данное решение считается ошибочным на государственном уровне, добавил он. Однако данная ошибка стала отличным уроком для российского правительства, уверен Лавров.

4 февраля на конференции дискуссионного клуба «Валдай» Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. Такие планы вряд ли продиктованы добрыми намерениями, отметил Лавров.

Он также добавил, что у новой власти Сирии, которую представляет переходный президент Ахмед аш-Шараа, возникли проблемы.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии.