Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал разворот политики России на Запад в 90-е годы ошибкой

Лавров назвал стратегической ошибкой разворот политики России на Запад в 90-е гг
close
Florion Goga/Reuters

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Руководство РФ после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка», — сказал он.

На данный момент данное решение считается ошибочным на государственном уровне, добавил он. Однако данная ошибка стала отличным уроком для российского правительства, уверен Лавров.

4 февраля на конференции дискуссионного клуба «Валдай» Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. Такие планы вряд ли продиктованы добрыми намерениями, отметил Лавров.

Он также добавил, что у новой власти Сирии, которую представляет переходный президент Ахмед аш-Шараа, возникли проблемы.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами