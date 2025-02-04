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Лавров сообщил о больших проблемах у новой сирийской власти

Лавров: внутри Сирии не очень заладился диалог и понимание
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большие проблемы возникли у новой власти Сирии, которую представляет переходный президент Ахмад аш-Шараа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на площадке XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«В Сирии, конечно, это можем потом отдельно поговорить, там большие проблемы, в том числе, проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, и теми группами, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание», — сказал министр.

По словам Лаврова, внутри страны «не очень заладился диалог и понимание», поэтому власти республики должны содействовать национальному диалогу и объединить усилия всех внешних игроков.

Президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года оппозиционными группировками, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), которая назначила Аш-Шараа переходным главой страны.

Ранее в РАН заявили, что Россия не выдаст Асада новым властям Сирии.

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