Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Министры подтвердили позицию о консолидации усилий для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

27 января Лавров обсудил ситуацию в Сирии и Палестине с главой МИД ОАЭ, шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В МИД РФ по итогам разговора подчеркнули, что в Сирии требуется мобилизация широких внешних усилий под эгидой ООН для содействия в организации общенационального диалога, в котором должны будут участвовать все представители всех политических сил и конфессий страны.

Ранее Лавров заявил об открытости России к сотрудничеству с Сирией.