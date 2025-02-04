В ООН прокомментировали закрытие USAID

Последствия закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) для деятельности ООН на Украине все еще неясны. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

«США не предоставили никаких подробностей о деятельности, которая будет затронута прекращением финансирования», — сказал он.

Накануне стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.