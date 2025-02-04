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Противники Порошенко вспомнили про его критические высказывания насчет НАТО

Порошенко вспомнили его критику НАТО в 1999 году
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Gleb Garanich/Reuters

Противники экс-президента Украины Петра Порошенко вспомнили про его критические высказывания насчет НАТО в 1999 году во время бомбардировок Югославии авиацией стран альянса. Текст заявления Порошенко приводит украинское издание «Страна».

В то время Порошенко был союзником другого украинского политика, Виктора Медведчука, и состоял в Социал-демократической партии Украины (объединенной).

«Партия решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе, уже известно», — заявил тогда Порошенко.

Позднее, в 2015 году, будучи президентом Украины, он внес в украинскую конституцию пункт о том, что страна будет стремиться попасть в Североатлантический альянс.

Недавно экс-президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность отсутствием эффективного канала коммуникации Киева с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру.

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