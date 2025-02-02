Порошенко выразил обеспокоенность из-за отсутствия коммуникации с Трампом

Порошенко обеспокоен тем, что Украина не установила коммуникацию с Трампом

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность отсутствием эффективного канала коммуникации Киева с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале, анонсировав визит в Вашингтон.

«Прошло две недели с момента инаугурации Трампа, а Украина до сих пор не смогла установить эффективный канал, чтобы донести нашу позицию», — заявил Порошенко.

По его мнению, для прекращения боевых действий необходимы переговоры с участием России, США, Украины и ЕС.

Экс-президент также сообщил о завершении обучения украинских пилотов для французских истребителей Mirage, поставки которых запланированы на февраль.

«В Париже приоритетом были вопросы обороны, включая увеличение поставок оружия. Следующий этап — Берлин, затем Вашингтон», — добавил он.

16 января Порошенко также пожаловался на трудности в коммуникации между офисом главы государства Владимира Зеленского и командой Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру.