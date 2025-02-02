Зеленский: Украина как никогда близка к миру

Зеленский: Украина понесла огромные потери и как никогда близка к миру

Украинский президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что страна «как никогда» близка к миру.

«Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года... близки к нему», — заявил лидер Украины.

Он добавил, что республике удалось защитить свою независимость, но она понесла «огромные потери». В конце поста политик призвал сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев.

В последнем интервью The Associated Press Зеленский сообщил, что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению украинского политика, этого «хотят все в Европе». Он отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину, РФ и Евросоюз, что было бы справедливо и эффективно. При этом лидер не знает, получится ли реализовать такой сценарий, и призвал не позволять российской стороне взять контроль над ситуацией.

Ранее Зеленский не понял, зачем на Украине миротворцы.