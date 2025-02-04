Политолог объяснил возмущение Шольца притязаниями Трампа на украинские ресурсы

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал возмущение канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за притязаний президента США Дональда Трампа на украинские полезные ископаемые. По мнению эксперта, для американского лидера военные конфликты — это бизнес. Шольц же наивно пытается руководствоваться моральными принципами.

«США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят <...> Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», — сказал Рар.

Более того, Шольц продолжает наивно верить в победу Киева, добавил он.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Шольц при этом раскритиковал заявление президента США, подчеркнув, что «использовать ресурсы Украины для финансирования поддержки ее обороны было бы очень эгоистично и эгоцентрично».

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.