В Госдуме рассказали о совместных проектах России и КНДР

Россия ведет переговоры с КНДР о нескольких совместных проектах, один из которых подразумевает развитие порта в республике. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с RTVI.

По словам депутата, страны будут сотрудничать в вопросах развития инфраструктуры.

«Это, например, и развитие порта в КНДР, и другие проекты, их рассматривает российская межправкомиссия», — сказал он.

Чепа также добавил, что в 2027 году завершится строительство моста, соединяющего две страны, это увеличит турпоток из России в КНДР.

В 2024 году правительства России и КНДР по итогам визита президента Владимира Путина в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

Туманная — река, на большей части течения пограничная между Китаем и КНДР, а в низовьях — между Северной Кореей и Россией. Впадает в Японское море.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о визите лидера КНДР в Россию.