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Россия и КНДР построят пограничный мост

Кремль: РФ и КНДР подписали соглашение о строительстве моста через реку Туманная

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Виталий Аньков/РИА Новости

Правительства России и КНДР по итогам визита президента Владимира Путина в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Туманная — река, на большей части течения пограничная между Китаем и КНДР, а в низовьях — между Северной Кореей и Россией. Впадает в Японское море.

Река Туманная упоминается в совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшихся в середине мая, сообщало РИА Новости. В нем отмечается, что стороны совместно с КНДР «продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная».

Журналист агентства «Синьхуа» Лю Хун обращал внимание, что ситуация вокруг этой реки является «вечной болью для китайцев», поскольку провинция Цзилинь находится очень близко к Японскому морю, но не имеет к нему выхода. По его словам, вопрос «связан с дноуглублением нижнего течения реки и низким мостом (на границе РФ и КНДР. — прим. «Газеты.Ru»)» и требует тщательных переговоров между тремя сторонами.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.

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