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Рязанский депутат уйдет с должности после скандала с сыном на СВО

Депутат Рязанской областной думы уйдет с должности после скандала с сыном на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова покинет должность заместителя главы комитета по экологии и природопользованию после скандала с сыном в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку».

По информации канала, Баринова также попросила прекратить ее деятельность на профессиональной основе. При этом, как отмечают авторы, она останется депутатом.

В конце прошлого года сын замглавы комитета по экологии и природопользованию Андрей Баринов, отправившийся в зону СВО, попал в скандал. Как сообщали местные каналы, он взял у своих сослуживцев деньги в долг и отказался возвращать. При этом для сбора средств он использовал карту матери, отмечали журналисты.

В октябре 2024 года мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников уволился по собственному желанию, проработав на этой должности почти девять лет.

В июле того же года разразился скандал с участием бывшего градоначальника. Тогда в соцсетях появилось видео, на котором Банников объясняет женщине, что ее брат, участник СВО отдал жизнь, «чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была».

Ранее судившийся с ветераном СВО депутат покинул еще один пост.

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