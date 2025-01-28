Курская чиновница, которую Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии, покинула пост

Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

«Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, девушка подписала заявление на увольнение по собственному желанию 27 января. Отмечается, что после увольнения чиновницы исполнять обязанности министра будет врио замминистра Александр Потанин.

20 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за поездку за границу во время отпуска. По данным издания «Курские новости», речь об этом зашла на заседании регионального правительства в связи с приездом в Курск представителей федерального Минкульта, которые намеревались обследовать курский Детинец.

Хинштейн обратился к Мусьял, но оказалось, что в зале ее нет и она в отпуске до конца недели. После чего врио губернатора поинтересовался, действительно ли она находится на отдыхе за пределами России. Руководитель администрации губернатора Александр Крылов подтвердил эту информацию.

Ранее Хинштейн отчитал чиновника за объявленную сумму ущерба от действий ВСУ.