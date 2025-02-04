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В Совфеде высмеяли угрозы фон дер Ляйен в адрес США: «не евромелюзгой манипулировать»

Сенатор Пушков высмеял главу ЕК фон дер Ляйен после угроз в адрес США
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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Соединенных Штатов в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины на товары из ЕС. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США. Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость — напускная. Духу не хватит. Схлеснуться с Трампом — это не евромелюзгой манипулировать», — написал Пушков.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.

Ранее Макрон назвал условие, при котором Европа заставит США «уважать себя».

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