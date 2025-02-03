Макрон назвал условие, при котором Европа заставит США «уважать себя»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, подразумевая введение пошлин на товары из ЕС со стороны США. Его слова приводит BFMTV.

«Если нас атакуют в вопросе торговли, то Европа, как сила, которая стоит на своем, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, реагировать», — заявил президент Франции.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа по этому поводу «подталкивают Европу быть сильнее и сплоченнее».

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.

Ранее Шольц пригрозил Трампу в ответ на планы ввести пошлины на товары из ЕС.