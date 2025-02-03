Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон назвал условие, при котором Европа заставит США «уважать себя»

Макрон: Европе придется заставить уважать себя в случае введения пошлин Трампом
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, подразумевая введение пошлин на товары из ЕС со стороны США. Его слова приводит BFMTV.

«Если нас атакуют в вопросе торговли, то Европа, как сила, которая стоит на своем, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, реагировать», — заявил президент Франции.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа по этому поводу «подталкивают Европу быть сильнее и сплоченнее».

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

В свою очередь верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что потенциальная торговая война между США и Евросоюзом нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю.

Ранее Шольц пригрозил Трампу в ответ на планы ввести пошлины на товары из ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами