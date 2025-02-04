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Украина утратила большую часть территорий с редкоземельными металлами

УНИАН: Украина лишилась большей части месторождений редкоземельных металлов
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Большая часть месторождений украинских редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

СМИ ссылается на данные журнала Forbes, который в апреле 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины в $15 трлн. При этом более 70% месторождений приходится на вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Днепропетровскую область, к которой приближается линия фронта.

УНИАН пишет, что когда-то на территории Украины находились самые большие в Европе запасы титана и лития — одного из главных компонентов для производства высокотехнологичных устройствах, от смартфонов до электромобилей.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, Украина уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации Трампа по поводу объемов помощи.

До этого издание OilPrice писало, что с начала специальной военной операции Россия завладела двумя из четырех литиевых месторождений на Украине, это может привести к лишению Киева важного экономического ресурса. Эксперты заявили, что контроль над украинскими запасами лития может оказать серьезное влияние на Европу и ее усилия по переходу на зеленую энергетику.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.

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