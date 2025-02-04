В Германии воспротивились идее Трампа повышать расходы на оборону

Генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер счел нереалистичным требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% от ВВП на оборонные расходы. Его слова передает NTV.

Он усомнился, что военная промышленность сможет справиться с соответствующими темпами производства оружия. По его словам, подобными высказываниями Трамп «провоцирует» европейцев.

«Он хотел спровоцировать. Ясно одно: пять процентов — это очень, очень высокая цифра, которую я также считаю нереалистичной в данный момент. Потому что это также вопрос того, что военная промышленность также должна быть в состоянии это обеспечить. Я считаю, что ко всему этому нужно подходить шаг за шагом. Сейчас мы делаем это вполне разумно», — сказал Бройер.

Военный полагает, что Трамп на самом деле таким образом призывает европейцев активнее участвовать в делах континента, чем это было до сих пор.

До этого Дональд Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США, добавил республиканец.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к войне.