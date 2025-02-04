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Политолог назвал арабские страны предпочтительными для встречи Трампа и Путина

Политолог Пинчук: для встречи Путина и Трампа подходит Саудовская Аравия
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Арабские страны больше всего подходят для возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. В частности, речь об ОАЭ и Саудовской Аравии.

Он напомнил, что на роль переговорной площадки активно претендует Турция. Однако Анкара сделала большой крен в вопросах российского направления, таких как Сирия и Карабах, поэтому вряд ли Москва захочет ее усиливать, считает эксперт.

Что касается Венгрии, которую активно в качестве нейтральной площадки продвигает премьер-министр Виктор Орбан, ее не примет ни Запад, ни Евросоюз. В этом смысле и Венгрия, и Словакия заранее конфликтные территории, указал Пинчук.

«А Саудовскую Аравию примут все», — заключил политолог.

Как пишет Reuters со ссылкой на «российские источники, осведомленные с ходом переговоров», Москва рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения саммита между Трампом и Путиным.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные российские чиновники за последние недели посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в рамках подготовки к потенциальным переговорам. Один из источников также сообщил, что в Москве существует определенное противодействие этой идее из-за «тесных военных связей» Вашингтона с этими странами.

Ранее эксперт указал на важный нюанс в возможных переговорах между РФ и США.

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