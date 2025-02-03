Эксперт указал на важный нюанс в возможных переговорах между РФ и США

Военэксперт Морочко: в переговорах между США и РФ есть и другие стороны

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном по конфликту на Украине. Он обратил внимание, что помимо России и США, есть и другие стороны, у которых свои интересы и задачи в рамках переговорного процесса.

«С Украиной плотно взаимодействовала не только Америка. С ней до сих пор сохраняет очень широкие контакты и, скажем, Великобритания. То есть тут очень много заинтересованных игроков, которые будут рвать страну на части, будут искать себе лакомый кусочек», — сказал Марочко.

По его мнению, в этой «банке с пауками» важно будет найти того, кто сможет победить своих внутренних противников, а потом выступать с какими-либо инициативами на правах лидера.

1 февраля президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений из Вашингтона не поступало.

Ранее Зеленский заявил о приближении Украины к миру.