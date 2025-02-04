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В Германии назвали положение ВСУ «критическим»

Генинспектор бундесвера Бройер: ВС России оказывают все большее давление на ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергаются все большему давлению со стороны армии России. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер в интервью газете Handelsblatt.

«Украина испытывает все большее давление, поскольку Россия, по-видимому, может бесконечно перебрасывать военную технику и личный состав», — сказал он.

Бройер отметил медленное, но устойчивое продвижение российских войск, в том числе в районы, которые важны для Украины, где, например, находятся важные пути снабжения или угольные шахты.

В конце января британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские власти хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ.

До этого британская газета The Economist писала, что украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством «сильно ударили по резервам Украины».

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали «обреченным на провал».

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