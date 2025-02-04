В Кремле оценили предложение Трампа к Украине о помощи взамен на ресурсы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить помощь Украине при условии, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.

«Это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — сказал представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил планы Трампа заполучить полезные ископаемые Украины.