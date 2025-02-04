Посольство КНР прокомментировало ответ Пекина на торговые пошлины Вашингтона

Дипломаты из посольства КНР в Вашингтоне назвали ответ Пекина на торговые пошлины со стороны Вашингтона справедливым и обоснованным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломатов, Китай действовал в соответствии с законами, правилами и основными принципами международного права.

«Китай принял необходимые контрмеры <...>, что совершенно законно и разумно», — поделились в посольстве.

Дипломаты добавили, что Пекин крайне недоволен тем, что США ввели пошлину на китайские продукты под предлогом проблем с проникновением в страну фентанила.

До этого президент США Дональд Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая. Однако, как сообщили в Белом доме, Трамп намерен созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие два дня.

Ранее Китай начал антимонопольное расследование в отношении Google.