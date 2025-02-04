Против Google начали антимонопольное расследование в Китае

Антимонопольное расследование в отношении компании Google инициировали в Китае. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает РИА Новости.

«Из-за подозрений в нарушении антимонопольного закона Китайской Народной Республики Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование против компании Google», — говорится в заявлении.

Детали расследования не раскрываются.

В Китае заблокированы сервисы американской корпорации Gmail, Google Maps, Google Play и YouTube. Китайские власти заявляли, что Google отказалась выполнять требования по контролю за политически чувствительным контентом. При этом операционная система Android от Google в Китае разрешена, на ней работают почти все китайские смартфоны.

4 февраля вступил в силу десятипроцентный тариф США на весь китайский экспорт. После этого Китай подал во Всемирную торговую организацию жалобу на американские налоговые меры.

Ранее сообщалось, что Китай вводит ответные пошлины на тарифы США.