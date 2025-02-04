В МИД РФ прокомментировали слова Трампа насчет контактов с Россией

МИД РФ: США на данный момент не предлагали никакой конкретики по Украине

Вашингтон на данный момент не предлагал Москве никакой конкретики по Украине. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Говорят об этом действительно много, но официально ничего конкретного не предлагали. Видимо, мы являемся свидетелями зондирования позиций и попыток определения контуров возможной «сделки», — заявил Полищук.

Так он прокомментировал многочисленные публичные заявления из Соединенных Штатов о переговорах с Россией.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, несмотря на появившиеся об этом сообщения в СМИ.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.