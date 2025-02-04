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Пашинян нашел плюсы в сдаче Нагорного Карабаха

Пашинян: поражение в Карабахе дало возможность иметь независимую страну
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Вашингтоне с представителями местной армянской общины заявил, что поражение во время военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года позволило «иметь независимую и суверенную страну». Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, передает ТАСС.

«Потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство», — сказал он.

Премьер Армении добавил, что «в силу определенных обстоятельств» на Южном Кавказе в данный момент есть много негатива в отношении Армении. По его мнению, «важно уметь справляться с негативом».

«Мы поступаем правильно, пытаясь справиться с этим негативом без эмоций», — резюмировал Пашинян.

Также он выразил надежду на то, что установление мира на Южном Кавказе станет приоритетом для американской политической элиты.

До этого Пашинян заявил, что Ереван и Москва имеют расхождения по поводу сближения Армении с Европейским союзом.

Ранее кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

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