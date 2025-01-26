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Французский политик высказался против антироссийских санкций

Политик Филиппо призвал снять санкции против РФ
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Alexis Sciard/Global Look Press

Необходимо снять санкции с России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!» — написал он на своей странице в соцсети X.

17 января сообщалось, что ЕС пытается договориться о продлении истекающих в январе санкций против РФ.

В тот же день стало известно, что, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций и они будут отменены, €190 млрд российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear тут же окажутся в России. По данным FT, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России не принесли никакого положительного эффекта, а также никак не повлияли на ситуацию на территории Украины.

Ранее глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России.

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