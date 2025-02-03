Запад должен немедленно перестать предоставлять Украине финансовую помощь после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не знает, куда делись миллиарды долларов американской поддержки Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!» — подчеркнул он.

Французский политик добавил, что конфликт на Украине является большой схемой по хищению денежных средств и призвал провести соответствующее расследование.

До этого Зеленский в интервью The Associated Press (AP) опроверг, что администрация прошлого президента США Джо Байдена выделила Киеву $177 млрд.

Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января Зеленский уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.