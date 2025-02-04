В ВСУ заявили об использовании лазерного оружия

Командир ВСУ Сухаревский заявил о применении лазерного оружия в зоне СВО

Военные ВСУ используют лазерное оружие в зоне боевых действий. С таким утверждением выступил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сухаревский, передает украинское издание УНИАН.

«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определенной высоте», — отметил он.

В декабре прошлого года в ВСУ утверждали, что Украина является пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, которое способно сбивать в том числе самолеты.

По его словам, соответствующее вооружение имеет название «Тризуб».

Вместе с тем британское издание The Economist писало, что Украина ведет разработку ракеты «Трембита», которая сможет долететь до Москвы.

По данным издания, базовая модель ракеты сможет развивать скорость до 400 километров в час с дальностью полета 200 километров. При этом украинская сторона параллельно ведет разработку более мощной вариации, которая сможет долететь до Москвы, отметили авторы.

Ранее Зеленский заявил об испытании новой украинской ракеты.