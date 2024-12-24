В Британии заявили, что Украина разрабатывает способную долететь до Москвы ракету

Украина ведет разработку ракеты «Трембита», которая сможет долететь до Москвы. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

«Двигатель «Трембиты» — это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя — черновой вариант. Под ней висит прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты», — говорится в материале.

По данным издания, базовая модель ракеты сможет развивать скорость до 400 километров в час с дальностью полета 200 километров. При этом украинская сторона параллельно ведет разработку более мощной вариации, которая сможет долететь до Москвы, отметили авторы.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране прошли успешные испытания новой крылатой ракеты «Рута». Тактико-технические характеристики перспективного изделия при этом не раскрывались. Но это далеко не единственная новинка, которая будет принята на оснащение ВСУ в ближайшее время. Какое оружие разрабатывает Киев и на что оно способно — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Украине заявили о наличии лазерного оружия, сбивающего самолеты.