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На Украине заявили о наличии лазерного оружия, сбивающего самолеты

Командующий Сухаревский: у ВСУ есть лазерное оружие, способное сбивать самолеты

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U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Украина является пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, которое способно сбивать в том числе самолеты. С таким заявлением выступил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, соответствующее вооружение имеет название «Тризуб».

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты. Он действительно работает, он действительно есть», — подчеркнул Сухаревский.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об испытании новой ракеты «Рута». Зеленский сообщил, что испытания ракеты проходят успешно. Однако он не стал раскрывать ее тактико-технические характеристики.

До этого начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что в настоящее время Украина уже приступила к разработке собственных управляемых бомб.

Ранее британия впервые испытала лазерное оружие на бронемашине.

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