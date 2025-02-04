Десятки тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию

Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переселения в РФ

Десятки тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», — сказал он.

По его словам, только в 2024 году «поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций».

Касаткин отметил, что еще несколько лет назад такой спрос составлял всего несколько тысяч.

Он добавил, что также фиксируется большой интерес латвийцев к переезду в РФ в рамках президентского указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.