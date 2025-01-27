Союзники США отвергли предложение Трампа переселить палестинцев в соседние страны

Союзники США отвергли и осудили предложение президента страны Дональда Трампа по расселению палестинцев из сектора Газа, назвав план «этнической чисткой». Об этом сообщает The Guardian.

Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседних странах, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Юристы и активисты посчитали идею Трампа опасной, незаконной и неосуществимой. По данным The Guardian, население сектора Газа до войны (до октября 2023 года) составляло 2,3 миллиона человек.

Накануне министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что неприятие его страной любого перемещения палестинцев является «твердым и непоколебимым».

Газета также отмечает, что в Газе не наблюдается признаков того, что люди, которые пережили более 15 месяцев боевых действий, захотят покинуть анклав навсегда в случае сохранения нынешнего режима прекращения огня. Журналисты подчеркивают, что принудительное перемещение людей было бы военным преступлением.

Ранее МИД Израиля раскрыл роль Трампа в прекращении огня в Газе.