Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламенту Эквадора пришлось извиниться за грубость своего президента

Эквадорский парламент извинился за слова президента Нобоа о других лидерах стран

close
100%
Karen Toro/Reuters

Эквадорский парламент извинился за слова президента Даниэля Нобоа о других лидерах стран Латинской Америки. Документ с обращением опубликован на сайте законодательного органа Эквадора.

«Пленум Национальной ассамблеи 86 голосами за одобрил резолюцию, которая осуждает заявления президента республики Даниэля Нобоа о президентах Сальвадора, Колумбии, Чили и Аргентины, опубликованные в журнале The New Yorker», — объявили парламентарии.

В парламенте также потребовали от Нобоа воздержаться от высказываний личного мнения насчет политических персоналий из других латиноамериканских стран, так как это сильно вредит международному образу страны и рушит двусторонние отношения.

В своем интервью американскому изданию, Даниэль Нобоа в негативном ключе высказался о президентах и соседних стран — главу Колубмии Густаво Педро он называл «левым снобом», а президента Аргентины Хавьера Милея — «зацикленным» на себе.

Ранее власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами