Парламенту Эквадора пришлось извиниться за грубость своего президента

Эквадорский парламент извинился за слова президента Даниэля Нобоа о других лидерах стран Латинской Америки. Документ с обращением опубликован на сайте законодательного органа Эквадора.

«Пленум Национальной ассамблеи 86 голосами за одобрил резолюцию, которая осуждает заявления президента республики Даниэля Нобоа о президентах Сальвадора, Колумбии, Чили и Аргентины, опубликованные в журнале The New Yorker», — объявили парламентарии.

В парламенте также потребовали от Нобоа воздержаться от высказываний личного мнения насчет политических персоналий из других латиноамериканских стран, так как это сильно вредит международному образу страны и рушит двусторонние отношения.

В своем интервью американскому изданию, Даниэль Нобоа в негативном ключе высказался о президентах и соседних стран — главу Колубмии Густаво Педро он называл «левым снобом», а президента Аргентины Хавьера Милея — «зацикленным» на себе.

Ранее власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета.