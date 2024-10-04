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В нескольких регионах Эквадора объявили чрезвычайное положение

В ряде регионов Эквадора объявлено чрезвычайное положение из-за роста преступности

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Depositphotos

Правительство Эквадора решило вновь объявить чрезвычайное положение в столице страны и шести провинциях из-за роста преступности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа указом объявил чрезвычайное положение на 60 дней из-за серьезной внутренней нестабильности и внутреннего вооруженного конфликта.

Указ ограничивает права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, а также вводит комендантский час с 22:00 до 05:00.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Также стало известно, что 29 зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль. По данным издания Primicias, в связи со сложившейся в Эквадоре ситуацией несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля решили закрыться 9 января раньше срока. Государственные учреждения и подразделения средств массовой информации призвали своих сотрудников эвакуироваться.

Ранее в США оценили последствия беспорядков в Эквадоре.

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