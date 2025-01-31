Кандидат на пост главы Нацразведки США больше не считает Сноудена «смелым осведомителем»

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард назвала преступником бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и заявила, что не допустит утечек информации. Ее слова передает «Интерфакс».

«Эдвард Сноуден нарушил закон. Я не поддерживаю то, что он рассекретил информацию, и тот способ, который он для этого выбрал», — сказала Габбард на слушаниях в комитете cената по разведке, отвечая на вопрос, считает ли она Сноудена «смелым».

До выдвижения на этот пост Габбард называла экс-сотрудника АНБ «смелым осведомителем» и поддерживала вопрос о снятии с него обвинений, отметил один из сенаторов на слушаниях.

Теперь она заявила, что вместо передачи секретной информации в СМИ Сноудену следовало поделиться своими опасениями с представителями различных структур разведсообщества США.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в ряде стран с помощью сетей связи. После этого он покинул США и получил временное убежище в РФ. В декабре 2022 года он получил российский паспорт.

Ранее жена Сноудена подала документы на российское гражданство.