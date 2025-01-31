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Кандидат на пост главы Нацразведки США больше не считает Сноудена «смелым осведомителем»

Кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Сноудена преступником
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Global Look Press

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард назвала преступником бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и заявила, что не допустит утечек информации. Ее слова передает «Интерфакс».

«Эдвард Сноуден нарушил закон. Я не поддерживаю то, что он рассекретил информацию, и тот способ, который он для этого выбрал», — сказала Габбард на слушаниях в комитете cената по разведке, отвечая на вопрос, считает ли она Сноудена «смелым».

До выдвижения на этот пост Габбард называла экс-сотрудника АНБ «смелым осведомителем» и поддерживала вопрос о снятии с него обвинений, отметил один из сенаторов на слушаниях.

Теперь она заявила, что вместо передачи секретной информации в СМИ Сноудену следовало поделиться своими опасениями с представителями различных структур разведсообщества США.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в ряде стран с помощью сетей связи. После этого он покинул США и получил временное убежище в РФ. В декабре 2022 года он получил российский паспорт.

Ранее жена Сноудена подала документы на российское гражданство.

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