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Трампа раскритиковали в сенате за решение помиловать участников штурма Капитолия

Республиканцы осудили Трампа за помилование участников штурма Капитолия
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Stephanie Keith/Reuters

Ряд республиканцев в сенате конгресса США подвергли критике решение президента США Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия 2021 года. Об этом сообщает Politico.

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски заявила, что разочарована этим решением и опасается послания, которое будет направлено сотрудникам правоохранительных органов, защищавшим граждан во время упомянутого события.

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз заявила, что существует разница между теми, кто оказался в толпе и не причинил никому вреда, и теми, кто совершил преступления, такие как порча имущества или нападение на офицеров.

20 января во время выступления на митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне Трамп заявил, что помилует осужденных участников штурма Капитолия.

При этом во время инаугурационной речи Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот помиловал более 30 человек, в том числе членов своей семьи. По словам республиканца, демократ «пощадил их, но не пощадил людей», которые пострадали от их преступлений.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Байден после выборов думал помиловать Трампа из великодушия.

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