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Трамп помиловал основателя Silk Road, приговоренного к пожизненному сроку

Трамп сообщил, что помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road Ульбрихта
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Stephen Hird/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании основателя онлайн-площадки в даркнете Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывал пожизненный срок. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп рассказал, что позвонил его матери и сообщил ей о своем решении.

«Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это нелепо!» — написал президент.

На сайт Silk Road можно было попасть через защищенную сеть Tor, а товары, включая наркотики, поддельные документы и хакерское оборудование, можно было купить за биткоины. Он был закрыт в 2013 году после ареста Ульбрихта.

Сам основатель площадки неоднократно заявлял о своих либертарианских взглядах и критиковал государственные экономические регуляции. В 2015 году его признали виновным в торговле наркотиками в особо крупном размере, а также в сговоре с целью отмывания средств и в хакерской деятельности. Приговор содержал два пожизненных срока, а также 20, 15 и 5 лет заключения по отдельным эпизодам.

До этого Трамп сообщал, что намерен помиловать граждан, осужденных за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве.

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