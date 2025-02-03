В Мексике заявили о приостановке действия пошлин на товары из страны

Глава Мексики Клаудия Шейнбаум после беседы по телефону с президентом США Дональдом Трампом сообщила на своей странице в соцсети X о временном прекращении действия пошлин на продукцию из ее страны.

«С настоящего момента приостанавливается действие [введенных США] тарифов сроком на месяц», — написала Шейнбаум.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.