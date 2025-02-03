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Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Губернатор Тюменской области Моор стал обладателем ордена Александра Невского
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин наградил главу Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за вклад в развитие экономики региона. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича», — говорится в документе.

24 января Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд». Указ о данной награде президент подписал в декабре прошлого года. Подчеркивается, что коллектив отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

В декабре Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Актер был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Ранее Путин наградил орденом Мужества корреспондента российского издания.

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